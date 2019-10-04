Уральскую столовую оштрафовали на 60 тысяч из-за курящих поваров

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-04T10:11:13+03:00

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В марте этого года в столовую Краснотурьинска с проверкой нагрянули прокуратура и Роспотребнадзор. А все из-за того, что на складе, где хранятся свежие фрукты и овощи, были обнаружены пачки сигарет, зажигалки и самодельная пепельница.

- И тогда специалисты пришли к выводу, что сотрудники курят прямо в помещениях, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В связи с этим Роспотребнадзор оштрафовал столовую на 60 тысяч рублей.

Руководство этой организации с решением не согласилось и решило оспорить штраф в Областном суде, однако там все оставили без изменений.

- Согласно ФЗ о курении, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и физической культуры и спорта, курение запрещено, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU