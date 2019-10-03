2019-10-03T09:41:00+03:00
Общество

Екатеринбуржец лишился внедорожника из-за долгов в шесть миллионов

Машину отогнали на спецстоянку в воспитательных целях
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Екатеринбуржец лишился дорогого внедорожника из-за долгов в шесть миллионов рублей. Мужчина не торопился погасить большую сумму денег, поэтому судебные приставы решили забрать у него иномарку в воспитательных целях.

- Автомобиль отогнали на спецстоянку. Должнику разъяснено, что в случае неуплаты машину просто пустят с молотка, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Машину отогнали на спецстоянку до тех пор, пока владелец не оплатит долги. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Машину отогнали на спецстоянку до тех пор, пока владелец не оплатит долги. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Только после этого владелец авто одумался и погасил свой долг размером в шесть миллионов. И приставы вернули ему автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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