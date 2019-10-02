2019-10-02T18:23:10+03:00
Спорт

Командный дух: сразу два футболиста ФК «Урал» сегодня стали отцами

Сыновья родились у Андрея Панюкова и Михала Кухарчика
Алина СУРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сразу два футболиста ФК «Урал» сегодня стали отцами. Сыновья родились у нападающих клуба Андрея Панюкова и Михала Кухарчика. Новоиспеченных отцов поздравляют в социальных сетях.

- Папки!!!!! Вот, что значит командный дух! Супруги Андрея Панюкова и Михала Кухарчика подарили футболистам сыновей. Ребята, поздравляем вас и ваши семьи, - написали в группе ВКонтакте футбольного клуба.

К поздравлениям присоединились и фанаты футболистов.

- Поздравляем! Скоро на тренировку или матч как на праздник побегут. Рождение ребятишек всегда здорово. Пусть растут здоровыми, крепкими и с уральским духом, - написал в комментариях к посту один из болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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