СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-02T18:00:55+03:00

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В Екатеринбурге коммунальщики оставили дыру в памятнике культурного наследия. Рабочие обустраивали отмостки многоквартирного дома. Пострадал пятый корпус "Дома Уралоблсовета" на Малышева, 21.

Сквозная дыра находятся в несущей стене объекта культурного наследия, пишет издание «Наша Газета». О происшествии рассказали в общественной организации «Уральский хронотоп».

- Отношения с коммунальщиками - большой пробел. Работы с управлением госохраны не согласуют и делают, как считают нужным. При этом, ответственность за сохранение ОКН несут его собственники, - добавили в в общественной организации «Уральский хронотоп».

Сейчас организация собираются обращаться в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU