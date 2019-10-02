2019-10-02T16:58:25+03:00
Общество

Глава РМК раздаст деньги молодым стартаперам Екатеринбурга на своем YouTube-шоу

Игорь Алтушкин намерен создать «курс молодого бизнес-бойца»
Лев ИСТОМИН
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Игорь Алтушкин. Фото: пресс-служба РМКИгорь Алтушкин. Фото: пресс-служба РМК
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Глава Русской медной компании, известный благотворитель и один из самых успешных бизнесменов России из Екатеринбурга Игорь Алтушкин решил поддержать молодых уральских предпринимателей и утроить для них конкурс, запустив собственное шоу на YouTube-канале «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса».

На шоу участники будут бороться за крупный грант, с помощью которого они смогут открыть собственный бизнес, получая опыт у опытных экспертов.

- Моя цель — предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их идей. Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск, - заявил глава РМК Игорь Алтушкин. - Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов.

Проект разделят на несколько этапов. На первом конкурсантам раздадут по 100 тысяч рублей, которые нужно будет потратить на разработку продукта, по 200 тысяч рублей – на запуск и 300 тысяч рублей на продвижение.

Финалист шоу получит 1 миллион рублей для того, чтобы полноценно наладить работу бизнес-проекта.

Шоу запустят 16 октября. Выпуски станут настоящим онлайн-курсом по открытию своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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