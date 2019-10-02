Екатеринбургу планируют вернуть прямые выборы мэра

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-02T15:38:37+03:00

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В кулуарах Государственной думы РФ обсуждается инициатива по возвращению прямых выборов мэра в крупных российских городах. В случае разработки законопроекта и его принятия – жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила будут снова самостоятельно выбирать градоначальников.

- У меня секретов нет, я за то, чтобы у жителей Екатеринбурга были прямые выборы. Не исключаю, что в ближайшее время может быть принято решение по возврату прямых выборов мэров, - рассказал в эфире радиостанции «КП-Екатеринбург» депутат Госдумы Андрей Альшевских. – Это необходимо, поэтому я «за».

Депутат Госдумы Андрей Альшевских выступил за возвращение прямых выборовФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам представителя Свердловской области в нижней части российского парламента, если люди будут сами выбирать руководителей населенных пунктов, это позволит хоть как-то минимизировать бардак, который сегодня происходит на местах.

Отметим, что прямые выборы мэров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменили депутаты свердловского Заксобрания с подачи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Тогда посты руководителей городов занимали Евгений Ройзман (только представительские функции) и Сергей Носов («сильный мэр» с полнотой власти).

ИСТОЧНИК KP.RU