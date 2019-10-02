«Обещали, что это в последний раз»: на Урале задержали супругов, хранивших наркотики

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-02T11:10:29+03:00

Во время досмотра у мужчины обнаружили 0,23 грамм запрещенного вещества

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Полиция Серова задержала семейную пару, которую обвиняют в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен небольшой пакетик с веществом, весом в 0,23 грамм.

- В ходе разбирательства установлено, что в сентябре этого года супруги приехали на такси в поселок Серова из Краснотурьинска, чтобы в условном месте забрать наркотики, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Но их сразу же поймали сотрудники полиции.

В момент задержания оба были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас на них завели уголовное дело за хранение наркотиков.

- Полиции супруги пообещали, что употребили наркотики в последний раз. Но уголовной ответственности им все равно не избежать, - добавили в УМВД.

Сейчас супругам грозит до трех лет лишение свободы. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU