«Обещали, что это в последний раз»: на Урале задержали супругов, хранивших наркотики
Полиция Серова задержала семейную пару, которую обвиняют в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен небольшой пакетик с веществом, весом в 0,23 грамм.
- В ходе разбирательства установлено, что в сентябре этого года супруги приехали на такси в поселок Серова из Краснотурьинска, чтобы в условном месте забрать наркотики, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Но их сразу же поймали сотрудники полиции.
В момент задержания оба были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас на них завели уголовное дело за хранение наркотиков.
- Полиции супруги пообещали, что употребили наркотики в последний раз. Но уголовной ответственности им все равно не избежать, - добавили в УМВД.
Сейчас супругам грозит до трех лет лишение свободы. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU