Helix открыл уникальный лабораторный комплекс на Урале

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-02T11:03:19+03:00

Здесь будут диагностировать самые сложные заболевания

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26 сентября 2019 года Лабораторная служба Helix , один из лидеров рынка частной лабораторной диагностики, открыт первый автоматизированный Лабораторный комплекс на Урале.

Новый лабораторный комплекс Хеликс – это полностью автоматизированная технологическая площадка нового поколения, дополнившая существующие на сегодняшний день лаборатории компании, не имеющие аналогов в отрасли частной лабораторной диагностики на территории Уральского Федерального округа.

Фото: Лабораторная служба Helix

Запуск лабораторного комплекса – один из этапов реализуемого в компании проекта по полной автоматизации существующих производственных процессов. Стратегическим партнером проекта выступил один из ведущих мировых производителей лабораторного оборудования – швейцарская компания Roche Diagnostics.

При помощи нового лабораторного комплекса компанией будут выполняться исследования для диагностики таких особо распространенных и социально значимых заболеваний, как онкологические, кардиологические, гепатологические, инфекционные для всего УрФО.

Фото: Лабораторная служба Helix

В ближайший год на площадке планируется выполнить более 6 миллионов тестов. Полная автоматизация процесса позволит сократить вероятность ошибок вследствие человеческого фактора на 92%, что гарантирует абсолютную точность и достоверность выполняемых Лабораторной службой Хеликс исследований.