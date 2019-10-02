2019-10-02T10:14:31+03:00
Общество

Незаконный въезд и торговля: в Екатеринбурге проходит рейд по мигрантам

На сегодняшний день из страны выдворено 15 человек
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Сегодня утром на Тюменском тракте многих автомобилистов напугало большое количество полицейский автомобилей, которые останавливали автобусы и «Газели». Но боятся тут нечего – все дело в том, что сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу проводили рейды, чтобы выявить незаконные въезды мигрантов. Они проходили не только на подъездах к городу, но и в самом мегаполисе.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- По итогам рейдов, сотрудники полиции проверили 62 работодателя, которые использовали труд иностранных граждан, а также 32 места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В отделы полиции для проверки были доставлены 451 мигрант. Так, за нарушение правил въезда в РФ привлекли 52 человека. За незаконную трудовую деятельность - 12 мигрантов и еще трех работодателей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- За пределы РФ по решению суда были выдворены 15 иностранных граждан, - добавили в УМВД. – В отношении лиц, нарушивших миграционное законодательство, наложены штрафы на сумму больше 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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