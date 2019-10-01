Нефть или кока-кола: на ВИЗе в Екатеринбурге из крана бежит черная вода

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-01T10:12:49+03:00

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Что за странная жидкость течет из наших кранов? Таким вопросом задаются жители микрорайона ВИЗ в Екатеринбурге. Теперь вместо холодной и прозрачной у них бежит черная и плохо пахнущая вода. Люди поспешили поделиться ужасающими снимками в соцсетях.

- Кока-кола, -тут же предположили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

- Или может быть нефть, - добавил другой пользователь.

В Екатеринбурге за холодную воду отвечает МУП «Водоканал». В пресс-службе на наш запрос ответили, что жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ведь это они ответственные за то, какая вода бежит из кранов в квартирах.

- Вода из фильтровальных станции выходит одинаковая для всего города. Дальше она доходит до конкретного дома, до подвала. И вот в момент, когда она начинает проходить через внутридомовые сети, за ее качество отвечает управляющая компания. Мы не можем вмешиваться в работу внутренних сетей зданий, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».- Причины такой ситуации могут быть разные, например, внутридомовые сети давно не промывали, или происходит подмес горячей воды в холодную.

Кроме жителей микрорайона ВИЗ на черную воду жаловались и в Пионерском, а также на Уралмаше.

ИСТОЧНИК KP.RU