В Нижнем Тагиле впервые за 10 лет отремонтировали дорогу

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-01T06:27:29+03:00

Раньше по дороге из-за ям невозможно было ездить. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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В Нижнем Тагиле впервые за много лет отремонтировали дорогу на улице Жуковского, где раньше лежала брусчатка. Ездить по ней было очень трудно, однако сейчас, после ремонта, вдоль всей улицы лежит современное, соответствующее нацстандартам покрытие.

- В каком первоначальном виде находилась улица, все прекрасно знают, дорожное покрытие оставляло желать лучшего. Видны разительные перемены, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Впервые за 10 лет тут полностью обновили дорожное покрытие. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Длина участка составила около 1 300 погонных метров, площадь – почти 15 тысяч «квадратов». Тяжелее всего было раньше ездить здесь в дождливую погоду – из-за ям и колдобин на дороге всегда стояли большие лужи.

ИСТОЧНИК KP.RU