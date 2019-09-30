2019-09-30T13:11:43+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле «Газель» насмерть сбила пенсионера

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, но не смог выкарабкаться
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором погиб 77-летний пешеход. Его сбил водитель «Газели». Информация об этом поступила в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» накануне, 29 сентября.

- В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что само ДТП произошло 24 сентября, в 16:55. Водитель «Газели» допустил наезд на пешехода, идущего во встречном направлении, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате этого мужчина получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован в горбольницу №1. Но помочь ему, к сожалению, не смогли - через некоторое время он скончался.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на момент ДТП водитель был трезв. Его стаж составляет 15 лет, однако он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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