«Поссорились из-за денег»: уральца, убившего двух товарищей, отправили в тюрьму на 17 лет

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-30T10:51:19+03:00

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В Екатеринбурге сегодня, 30 сентября, вынесли приговор в отношении уроженца Челябинской области. Его обвиняют в двойном убийстве. Инцидент произошел в январе этого года, когда обвиняемый распивал спиртное в компании товарищей: двух мужчин и женщины.

- В результате ссоры, которая между ними произошла, мужчина захотел убить двух других. Для этого он вооружился кухонным ножом и нанес первому потерпевшему не меньше 4 ударов в грудь, а второму - не меньше 10 ударов в надключичную область и спину и еще не менее 1 удара тупым предметом по голове, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От полученных ранений оба потерпевших скончались на месте, еще до приезда «скорой», а находящаяся в это время с ними женщина успела выбежать из квартиры.

Во время допроса она пояснила, что ссора между мужчинами возникла из-за денег, которые были спущены на алкоголь.

Сегодня суд назначил обвиняемому 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме этого, он должен выплатить родственникам потерпевших миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, и еще больше 77 тысяч в качестве затрат на погребение.

ИСТОЧНИК KP.RU