«Установил душ и пса завел»: на Урале осужденный прятался от инспекторов в землянке за кладбищем
На Урале осужденный долгое время прятался в лесу от инспекторов. Его начали искать после того, как он не прибыл по вызову для регистрационной отметки и не являлся на судебное заседание.
Выяснилось, что у осужденного есть брат, который проживает в Троицком. Он пояснил, что с братом общается мало и что тот проживает где-то на делянке за кладбищем и свалкой вместе со своей подругой, которая стояла на учете.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
- После того, как мы проехали глубже в лес, за кладбище, увидели тропинку вглубь леса и пошли по ней, - рассказал старший инспектор филиала, старший лейтенант внутренней службы Александр Ларин. – Пройдя еще 700 метров, мы обнаружили обустроенную землянку.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
В овраге было выкопано жилое помещение с дверьми и печью, там же они оборудовали туалет на улице, душевую кабинку и даже собаку завели.
ИСТОЧНИК KP.RU