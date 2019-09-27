«Установил душ и пса завел»: на Урале осужденный прятался от инспекторов в землянке за кладбищем

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-27T14:50:02+03:00

Мужчина скрывался там вместе со своей подругой, которая состояла на учете

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На Урале осужденный долгое время прятался в лесу от инспекторов. Его начали искать после того, как он не прибыл по вызову для регистрационной отметки и не являлся на судебное заседание.

Выяснилось, что у осужденного есть брат, который проживает в Троицком. Он пояснил, что с братом общается мало и что тот проживает где-то на делянке за кладбищем и свалкой вместе со своей подругой, которая стояла на учете.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- После того, как мы проехали глубже в лес, за кладбище, увидели тропинку вглубь леса и пошли по ней, - рассказал старший инспектор филиала, старший лейтенант внутренней службы Александр Ларин. – Пройдя еще 700 метров, мы обнаружили обустроенную землянку.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В овраге было выкопано жилое помещение с дверьми и печью, там же они оборудовали туалет на улице, душевую кабинку и даже собаку завели.

ИСТОЧНИК KP.RU