«Подходил сзади и бил по голове»: в Екатеринбурге поймали мигранта, который нападал по ночам на женщин

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-27T14:26:02+03:00

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Полиция Екатеринбурга задержала мигранта, которого подозревают в серии нападений на женщин. Среди его жертв оказалась 16-летняя девочка, которой он сломал челюсть.

- С начала августа 26-летний мужчина нападал на женщин в темное время суток, чтобы наживиться на них. Как правило, промышлял он в безлюдных местах, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Подозреваемый нападал на своих жертв сзади и наносил сильные удары по голове, после чего отбирал у потерпевших сумки и ценные вещи.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция вышла на злоумышленника 26 сентября и задержала в одном из домов Екатеринбурга. При обыске у него нашли два сотовых телефона, которые, по версии следствия, он 19 сентября отобрал у одной из жертв.

Сейчас полиция установила его причастность, как минимум, к шести таким преступлениям. На молодого человека завели уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция просит всех, кто мог пострадать от рук мигранта, обратиться по телефонам: 8 (343) 356-42-10 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU