Мальчик, которого ударило током на ЛЭП, умер в Екатеринбурге
15 сентября в Каменске-Уральском произошла трагедия. Группа школьников гуляла в районе коллективных садов, расположенных по Барабановскому тракту. Один из ребят – 12-летний мальчик залез на опору линии электропередач, где он получил сильнейший удар током.
Ребенка доставили на машине реанимации в городскую больницу Каменска-Уральского, а через несколько дней на вертолете переместили в ожоговый центр в Екатеринбург. Все это время ребенок находился без сознания.
Несмотря на усилия, 12-летний школьник скончался 25 сентября, пишет информационный портал KU66.RU.
Напомним, что в школе, где учился мальчик, в конце мая проводился инструктаж по электробезопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU