2019-09-27T13:35:05+03:00
Происшествия

Мальчик, которого ударило током на ЛЭП, умер в Екатеринбурге

Ребенок так и не пришел в сознание
Лев ИСТОМИН
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Ребенок залез на ЛЭП и получил сильнейший удар токомРебенок залез на ЛЭП и получил сильнейший удар токомФото: Алексей БУЛАТОВ
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15 сентября в Каменске-Уральском произошла трагедия. Группа школьников гуляла в районе коллективных садов, расположенных по Барабановскому тракту. Один из ребят – 12-летний мальчик залез на опору линии электропередач, где он получил сильнейший удар током.

Ребенка доставили на машине реанимации в городскую больницу Каменска-Уральского, а через несколько дней на вертолете переместили в ожоговый центр в Екатеринбург. Все это время ребенок находился без сознания.

Несмотря на усилия, 12-летний школьник скончался 25 сентября, пишет информационный портал KU66.RU.

Напомним, что в школе, где учился мальчик, в конце мая проводился инструктаж по электробезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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