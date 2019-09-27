Мальчик, которого ударило током на ЛЭП, умер в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-27T13:35:05+03:00

Ребенок так и не пришел в сознание

Изменить размер текста: A A

15 сентября в Каменске-Уральском произошла трагедия. Группа школьников гуляла в районе коллективных садов, расположенных по Барабановскому тракту. Один из ребят – 12-летний мальчик залез на опору линии электропередач, где он получил сильнейший удар током.

Ребенка доставили на машине реанимации в городскую больницу Каменска-Уральского, а через несколько дней на вертолете переместили в ожоговый центр в Екатеринбург. Все это время ребенок находился без сознания.

Несмотря на усилия, 12-летний школьник скончался 25 сентября, пишет информационный портал KU66.RU.

Напомним, что в школе, где учился мальчик, в конце мая проводился инструктаж по электробезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU