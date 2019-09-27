В Нижнем Тагиле на ремонт моста потратят 62 миллиона

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-27T11:32:02+03:00

В Нижнем Тагиле мост через реку отремонтируют за 62,7 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 октября

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле реконструируют мост через реку Полуденка, который находится на трассе между городом и селом Верхняя Ослянка. Начальная стоимость обозначена в 62,7 миллионов рублей.

- К работам можно будет приступать сразу после заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 октября, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно документам, все работы по строительству моста должны быть завершены до 20 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU