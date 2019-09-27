В Нижнем Тагиле на ремонт моста потратят 62 миллиона
Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 октября
В Нижнем Тагиле мост через реку отремонтируют за 62,7 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле реконструируют мост через реку Полуденка, который находится на трассе между городом и селом Верхняя Ослянка. Начальная стоимость обозначена в 62,7 миллионов рублей.
- К работам можно будет приступать сразу после заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 октября, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Согласно документам, все работы по строительству моста должны быть завершены до 20 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU