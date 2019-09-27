«Это последний шанс для них»: в Екатеринбурге на улицы отпускают больше 40 собак

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-27T10:28:44+03:00

Забрать себе четвероногого друга можно в ПКС в любой день, кроме понедельника Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Совсем скоро на улицы Екатеринбурга выпустят 43 собаки. До 5 октября они находятся в пункте кратковременного содержания, откуда его могут забрать екатеринбуржцы.

- Согласно программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания) собачки отправятся бродяжничать в преддверии зимы, не имея постоянного источника питания и безопасного укрытия, - рассказали зоозащитники.

Напомним, что программа действует уже на всей территории страны. Однако не каждый пес сможет выжить в условиях суровой уральской погоды. Всех собак, которых отловили на улицах, на месяц отвозят в ПКС, где лечат, кормят, после чего, если у них нет агрессии, выпускают обратно на улицы.

Сейчас в ПКС 83 собаки. В течение этой недели можно забрать себе друга по адресу: улица Посадская, 3 (территория «Спецавтобазы») с 10:00 до 19:00 в любой день, кроме понедельника. При себе нужно паспорт, чтобы оформить пропуск. Для консультации можно позвонить по телефонам: 8-963-03-255-03 или 8-912-265-94-70.

ИСТОЧНИК KP.RU