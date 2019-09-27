В центре Екатеринбурга сгорела карета Скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-27T09:06:26+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

В самом центре Екатеринбурга сегодня ночью, 27 сентября, сгорела карета Скорой помощи. Диспетчеры получили сообщение около 03:30.

- На Декабристов, на площади в 6 «квадратов», полностью сгорела «Газель», она принадлежала частной Скорой помощи, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении принимали участие 8 спасателей.

Огонь потушили за 17 минут. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 04:19. На момент возгорания в салоне никого не было, поэтому все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU