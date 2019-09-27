2019-09-27T06:07:08+03:00
Происшествия

«Скорая» не успела спасти: на Урале трактор переехал пешехода

Водитель поворачивал налево и не заметил идущего мужчину
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Под Артемовским, на дороге близь Сарафановского питомника, вчера вечером, 26 сентября, произошло серьезное ДТП с участием трактора. В ГИБДД эту информацию получили около 16:35.

- По предварительным данным 48-летний тракторист, управляя МТЗ-82Л, при повороте налево, на обочину, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Из-за этого пешеход скончался от полученных травм, «скорая» не успела его спасти. Во время обследования, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что оба человека были знакомы друг с другом. У водителя трактора признаков опьянения не обнаружено.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о соблюдении ПДД: при совершении маневров водителям необходимо убедиться в отсутствии пешеходов рядом с ТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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