2019-09-26T19:02:52+03:00
Общество

Уральскую актрису Яну Троянову номинировали на ТЭФИ за роль в сериале «Ольга»

Екатеринбурженка попала в шорт-лист
Алина СУРИНА
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ФОТО: ТНТФОТО: ТНТ
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Уральскую актрису Яну Троянову номинировали на ТЭФИ за роль в сериале «Ольга». Екатеринбурженка попала в шорт-лист номинации «Лучшая актриса ТВ-фильма/сериала». Информация об этом опубликована на официальном сайте конкурса.

Соперницами Яны Трояновой стали Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в сериале «Обычная женщина», и Мария Миронова из «Садового кольца».

Церемония награждения лауреатов главной телевизионной премии страны состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.

Яна Троянова уже становилась финалисткой в номинации «Лучшая актриса» в прошлом году. Но уступила первое место Анне Уколовой, сыгравшей одну из основных ролей в сериале «Ивановы Ивановы».

До переезда в Москву Яна Троянова жила в Екатеринбурге. Актриса окончила философский факультет УрГУ (ныне УрФУ), училась в Екатеринбургском театральном институте, участвовала в постановках Малого драматического театра «Театрон» и «Коляда-театра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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