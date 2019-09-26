Узнать что читает Сергей Карякин и послушать стихи Наума Блика: в Екатеринбурге стартует областная акция «День чтения»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-26T17:39:30+03:00

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В Екатеринбурге завтра стартует областная акция «День чтения». В течение дня в регионе пройдет пять тысяч мероприятий. Старт акции объявят в 10.00 в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества имени В.П. Крапивина. Акция тотального чтения пройдет под девизом: «Читай, семья!».

- В течение дня в регионе пройдет порядка пяти тысяч мероприятий, в числе которых встречи с писателями и общественными деятелями, флешмобы, спектакли, конкурсы, громкие чтения и мастер-классы, - рассказали в департаменте информационной политики.

В библиотеке имени В.П. Крапивина также откроют выставку-инсталляцию «История старой квартиры», посвященную одноименной книге издательства «Самокат». По экспозиции будет проведена экскурсия.

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского с 10.00 до 18.30 будет проходить поэтический марафон с участием поэтов региона. В 18.00 в Белинке стартует традиционный областной чемпионат по скорочтению вслух «Лига глотателей текста».

В Свердловской областной межнациональной библиотеке 15.30 будет представлена литературно-театральная композиция «Я птиц выпускаю из груди...» к 100-летию со дня рождения Мустая Карима, в 17.00 пройдет марафон национальной литературы «Книга в стиле ЭТНО». Также с 13.30 в библиотеке будут работать выставочные и интерактивные площадки, а также будут организованы мастер-классы.

В Свердловской областной библиотеке для слепых в 12.30 пройдет акция «Читаем Бажова» с участием собак-проводников, также в программу акции включены семейные мастер-классы, а в 14.30 будет проведен инклюзивный кулинарный баттл.

В городском библиотечном информационном центре в 18.00 пройдет Public talk «Re:Поэт: В чем сила слова?» с поэтом и рэп-исполнителем Наумом Бликом.

В екатеринбургской библиотеке № 17 в 15.00 состоится Public talk «Что читает чемпион?» с гонщиком, победителем ралли «Дакар»-2017, ралли «Шелковый путь» Сергеем Карякиным.

ИСТОЧНИК KP.RU