Екатеринбург попал в демографическую яму

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-26T12:08:45+03:00

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Екатеринбург оказался городом-заложником экономического кризиса 1990-х годов. Именно тогда в стране наблюдался резкий спад рождаемости. Сегодня поколение, появившееся в конце прошлого века, начинается рожать

- По итогам 2018 года рождаемость в Екатеринбурге составила 19 285 человек, а, например, в 1989 году – 24 тысячи. Это произошло из-за падения рождаемости в 90-е годы, когда люди не верили в будущее, - подчеркнул глава города.

По его словам, сегодня в Екатеринбурге ждут рождаемости на уровне 18-19 тысячи человек. Рост прогнозируется к 2023-2025 годам. Сейчас в городе есть дефицит мест в школах, эта проблема – одна из ключевых для администрации города.

- Мы создали «тепловую карту», где разделили город на 50 микрорайонов, отметив их по красным, желтым и зеленым цветами, в зависимости от обеспеченности социальными объектами. Это сделано для того, чтобы сформировать планы по развитию территорий, - отметил Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU