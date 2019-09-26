На Урале из горящего дома выбрались 8 человек
Они самостоятельно эвакуировались еще до приезда спасателей
Фото: сообщество "Подслушано Красноуфимск"
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В Красноуфимске ранним утром загорелся жилой двухквартирный дом. Диспетчеры получили информацию около 05:40.
- На площади в 300 квадратных метров была повреждена кровля, а также перекрытия, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В момент пожара в доме находились 8 человек, включая маленького ребенка. Они оперативно и самостоятельно эвакуировались еще до приезда пожарных. К счастью, никто не пострадал, на помощь приехали 15 спасателей на 4 спецмашинах.
ИСТОЧНИК KP.RU