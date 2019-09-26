На Урале задержали вора электропил и шуруповертов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-26T10:59:45+03:00

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который воровал у пенсионеров шуруповерты и электропилы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Полиция Нижнего Тагила задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в краже электротехники. Накануне он вынес из дома 62-летнего пенсионера электропилу, шуруповерт и ноутбук общей стоимостью в 28 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции в одном из пунктов приема обнаружили часть похищенного имущества и вскоре вышли на след злодея, - рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское». – Виновником оказался уже ранее судимый мужчина.

В ходе задержания при нем обнаружили все украденные вещи. Оказалось, он обокрал не только этого пенсионера, но и еще трех местных жителей. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU