2019-09-26T10:59:45+03:00
Происшествия

На Урале задержали вора электропил и шуруповертов

Мужчина орудовал на территории коллективных садов и обкрадывал пенсионеров
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который воровал у пенсионеров шуруповерты и электропилыВ Нижнем Тагиле задержали мужчину, который воровал у пенсионеров шуруповерты и электропилыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Нижнего Тагила задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в краже электротехники. Накануне он вынес из дома 62-летнего пенсионера электропилу, шуруповерт и ноутбук общей стоимостью в 28 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции в одном из пунктов приема обнаружили часть похищенного имущества и вскоре вышли на след злодея, - рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское». – Виновником оказался уже ранее судимый мужчина.

В ходе задержания при нем обнаружили все украденные вещи. Оказалось, он обокрал не только этого пенсионера, но и еще трех местных жителей. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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