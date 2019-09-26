Защищал подругу: уралец до смерти забил знакомого трубой и получил 10 лет тюрьмы
В Ивделе местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Со злости мужчина накинулся на него и до смерти забил металлической трубой. Инцидент произошел в начале мая этого года.
- Подсудимый, находясь в нетрезвом виде, и испытывая ненависть к своему знакомому – поскольку тот оскорбил его сожительницу – до смерти забил его металлической трубой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина нанес ему не меньше 20 ударов по голове, туловищу и рукам. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда «скорой». Суд Ивделя за убийство мужчине назначил 10,5 лет колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU