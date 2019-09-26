2019-09-26T09:49:26+03:00
Происшествия

Защищал подругу: уралец до смерти забил знакомого трубой и получил 10 лет тюрьмы

Мужчине не понравилось, что тот оскорбил его сожительницу
Мария Трапезникова
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Мужчина накинулся на знакомого с металлической трубой, потому что тот обидел его подругуМужчина накинулся на знакомого с металлической трубой, потому что тот обидел его подругуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивделе местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Со злости мужчина накинулся на него и до смерти забил металлической трубой. Инцидент произошел в начале мая этого года.

- Подсудимый, находясь в нетрезвом виде, и испытывая ненависть к своему знакомому – поскольку тот оскорбил его сожительницу – до смерти забил его металлической трубой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина нанес ему не меньше 20 ударов по голове, туловищу и рукам. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда «скорой». Суд Ивделя за убийство мужчине назначил 10,5 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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