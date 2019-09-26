2019-09-26T06:26:21+03:00
Общество

Около «Гринвича» за 16 миллионов построят еще один вход в дендропарк

А еще обновят фундамент ограждений и покрасят забор
Мария Трапезникова
Поделиться:
О благоустройстве дендропарка мэр заявил еще в августеО благоустройстве дендропарка мэр заявил еще в августеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбургском дендропарке, который находится около «Гринвича», построят еще один вход. Он будет находиться на перекрестке 8 Марта – Радищева. Этот вопрос поднялся еще в августе, когда мэр Высокинский проинспектировал улицы Ленинского района.

- Помимо этого, необходимо снести все аварийные хозяйственные постройки, заменить теплицы на более современные, а также отремонтировать фонтан, - поручил тогда мэр города.

Новый вход должен появиться здесь. Фото: Яндекс.Панорамы

Новый вход должен появиться здесь. Фото: Яндекс.Панорамы

И правда, по большей части дендропарк оставляет желать лучшего – кое-где осел фундамент, вандалами изрисован вдоль и поперек забор, покосились гранитные столбы. В общем, парку требуется капитальный ремонт.

- На все это будет выделено порядка 16,7 миллионов рублей, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. – Подрядчика должны выбрать 4 октября, крайний срок завершения работ – 31 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решила не уступать дорогу: в Екатеринбурге «Лада» въехала в мотоциклиста
«Есть шрам на правой брови»: в Екатеринбурге неделю ищут студента техникума
Новый депутат войдет в состав комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности
«Повсюду валялись шприцы»: свердловские приставы ловили должников, а попали в наркопритон
«Матушка, да у вас высокое»: екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить давление прямо в ТЦ
«Внутри нас – уральская свобода»: на аллее Екатеринбурга появились таблички в честь Ильи Кормильцева
Будьте осторожны: в Кольцово усилили санконтроль из-за сибирской язвы
Тушили 22 человека: на Широкой речке вспыхнули три жилых дома
Хор Уральского Федерального Университета взял Гран-при на престижном конкурсе в Италии
На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари
«Всю округу заволокло»: жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом
«Спрятал сверток в рот»: на Урале задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией»
В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП
Вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг: в Екатеринбурге пройдет «климатический протест»
«Дети ходят по садику в куртках»: две улицы в Горном Щите остались без тепла и воды
На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей
Заёмщики УБРиР стали чаще рефинансировать действующие потребкредиты
Лёгкого пара и мягкого веника: в Екатеринбурге выбирают парильщика года
Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
«Никаких претензий нет»: мэр Высокинский – о деле Ковальчика
«ФСК ЕЭС» начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ «Киембай»
Сборная России сыграет против Польши на отборочном матче ЧЕ в Екатеринбурге
Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор