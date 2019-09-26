Около «Гринвича» за 16 миллионов построят еще один вход в дендропарк

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-26T06:26:21+03:00

О благоустройстве дендропарка мэр заявил еще в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще обновят фундамент ограждений и покрасят забор

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В Екатеринбургском дендропарке, который находится около «Гринвича», построят еще один вход. Он будет находиться на перекрестке 8 Марта – Радищева. Этот вопрос поднялся еще в августе, когда мэр Высокинский проинспектировал улицы Ленинского района.

- Помимо этого, необходимо снести все аварийные хозяйственные постройки, заменить теплицы на более современные, а также отремонтировать фонтан, - поручил тогда мэр города.

Новый вход должен появиться здесь. Фото: Яндекс.Панорамы

И правда, по большей части дендропарк оставляет желать лучшего – кое-где осел фундамент, вандалами изрисован вдоль и поперек забор, покосились гранитные столбы. В общем, парку требуется капитальный ремонт.

- На все это будет выделено порядка 16,7 миллионов рублей, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. – Подрядчика должны выбрать 4 октября, крайний срок завершения работ – 31 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU