2019-09-25T16:48:12+03:00
Общество

На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей

Итоги подведут завтра в Храме на Крови
Алина СУРИНА
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Итоги конкурса подведут завтра в Храме на КровиИтоги конкурса подведут завтра в Храме на КровиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей. Итоги подведут завтра в Храме на Крови. С каждым годом количество участников увеличивается. В 2019 году в конкурсе приняли участие 19 населенных пунктов Свердловской области. Участники отмечают, что самый важный итог конкурса - приобщение жителей к трезвости, которая является условием счастливой и благополучной жизни.

- Есть положение конкурса. За выполнение положений конкурса начисляются баллы. Заключительная защита за весь период конкурса - презентации, достижения, фото, печатные издания и т.д. о трезвом образе жизни. Также жюри выезжали в села, которые претендовали на первые 3 местам, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Конкурс «Здоровое село - территория трезвости» Екатеринбургская епархия проводит совместно с правительством Свердловской области. Трех победителей объявят во время заседания Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Свердловской области. На заседании выступят протоиерей Игорь Бачинин, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле и руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Ирина Левина, заместитель министра образования и молодежной политики Нина Журавлева и исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения региона Валентин Еремкин. Они расскажут о проектах продвигающих трезвость и здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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