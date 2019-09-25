«Что-то явно пошло не так»: во дворе Екатеринбурга скамейки установили прямо на траву

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-25T13:10:42+03:00

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Жители одного из дворов Екатеринбурга сегодня, выходя из дома, очень удивились – прямо посреди травы им установили скамейки и оставили их без пешеходных дорожек. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских – он заметил странность во время обхода дворов.

- На первой картинке вы видите проект, на основании которого подрядчик должен был благоустроить двор на Сакко и Ванцетти, 55 и 57, - написал он в Facebook. – Что-то явно пошло не так. Ожидание не совпадает с реальностью. Обязательно узнаю причины.

Фото: Андрей Альшевских

На рендере, который депутат опубликовал у себя, прекрасно видно, что подрядчик должен был сделать площадку для отдыха, проложить пешеходную дорожку и высадить деревья. Однако проект был выполнен по схеме «и так сойдет» - скамейки установили прямо на траву.

Отметим, что благоустройство дворов проходило по программе «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU