2019-09-25T11:59:38+03:00
Происшествия

«Упрекала в пьянстве»: уральцу, со злости убившему свою мать, дали 9 лет колонии

Во время ссоры мужчина накинулся на пенсионерку с ножом
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина набросился на свою мать с ножом из-за того, что та упрекала его в пьянствеМужчина набросился на свою мать с ножом из-за того, что та упрекала его в пьянствеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кушве местного 52-летнего жителя обвиняют в убийстве матери. Оказалось, что ранее его уже судили.

- В феврале этого года мужчина, находясь в нетрезвом виде, поссорился со своей пожилой мамой – она упрекала его в том, что тот слишком часто пьет, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Мужчина схватил кухонный нож и ударил им свою мать прямо в шею.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Мужчина так перепугался, что рассказал об этом соседям, которые тут же вызвали «скорую» и полицию. Следователи, дабы разобраться с ситуацией, провели ряд экспертиз.

В итоге, суд назначил мужчине 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 30 сентября
Очень напоминают кресты: на Уралмаше появились противотанковые «ежи»
Все идет по плану: отопление дали 73% екатеринбуржцев
Драма длиной в три месяца: екатеринбуржец умер от ранения, не желая сдавать брата
Не прошли психиатрический осмотр: екатеринбургское охранное предприятие оштрафовали на 110 тысяч
В Екатеринбурге за 1,5 миллиарда построят вторую «путинскую» школу
В центре Екатеринбурга продают пентхаус с зимним садом за 80 миллионов
Пол мыли повара: на Урале из-за антисанитарии закрыли суши-бар
«Выбор за родителями»: экс-чиновница Ольга Глацких – о скандале вокруг детских танцев у шеста в Екатеринбурге
В клинике микрохирургии "Глаз" имени Святослава Федорова с 1 по 7 октября можно бесплатно пройти экспресс-диагностику зрения
Построили фонари и велодорожки: в Нижнем Тагиле заканчиваются работы в Пионерском сквере
Свердловские полицейские научили студентов экономить время
«Шансы смываются в унитаз»: екатеринбурженку хотят отстранить от Паралимпиады из-за допинг-проб
«Прятала под собачьей будкой»: уралочке, торговавшей наркотиками, дали 14 лет тюрьмы
«Не заметила ребенка»: в Нижнем Тагиле Nexia сбила 13-летнюю девочку, переходящую по «зебре»
Под Екатеринбургом два подростка решили покататься на «Москвиче» и улетели в кювет