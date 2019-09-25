«Упрекала в пьянстве»: уральцу, со злости убившему свою мать, дали 9 лет колонии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-25T11:59:38+03:00

Мужчина набросился на свою мать с ножом из-за того, что та упрекала его в пьянстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время ссоры мужчина накинулся на пенсионерку с ножом

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В Кушве местного 52-летнего жителя обвиняют в убийстве матери. Оказалось, что ранее его уже судили.

- В феврале этого года мужчина, находясь в нетрезвом виде, поссорился со своей пожилой мамой – она упрекала его в том, что тот слишком часто пьет, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Мужчина схватил кухонный нож и ударил им свою мать прямо в шею.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Мужчина так перепугался, что рассказал об этом соседям, которые тут же вызвали «скорую» и полицию. Следователи, дабы разобраться с ситуацией, провели ряд экспертиз.

В итоге, суд назначил мужчине 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU