2019-09-25T11:03:13+03:00
Общество

Не прошли психиатрический осмотр: екатеринбургское охранное предприятие оштрафовали на 110 тысяч

Во ФГУП «Охрана» без нужных документов работали 52 сотрудника
Мария Трапезникова
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Охранное предприятие оштрафовали за то, что его сотрудники не прошли психиатрическое освидетельствованиеОхранное предприятие оштрафовали за то, что его сотрудники не прошли психиатрическое освидетельствованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ФГУП «Охрана», заплатит 110 тысяч рублей из-за отсутствия у его работников психиатрического освидетельствования. В ходе внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения трудового законодательства.

- Так, 52 работника предприятия, в том числе те, кто имел право носить оружие, были допущены до службы без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

В связи с этим, организацию оштрафовали на 110 тысяч рублей. Представитель ФГУП «Охрана» решил обжаловать решение, однако его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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