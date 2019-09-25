В Екатеринбурге за 1,5 миллиарда построят вторую «путинскую» школу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-25T10:46:33+03:00

У нее будет собственный бассейн, гигантский медблок и несколько спортзалов

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В Екатеринбурге, в районе Широкой речки, планируют построить вторую «путинскую» школу – это будет самый большой образовательный центр в городе, в котором соединятся и детсад, и, собственно, школа.

Находиться она будет в границах улиц Евгений Савкова – реки Патрушихи – Верхнеуфалейской – Ландау, рядом с ЖК «Меридиан».

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

- Площадь центра составит 25 тысяч «квадратов». Под детский сад выделят 200 мест, под школу – 825 мест, - уточняю в пресс-службе администрации города. – Все работы планируется завершить к 2022 году.

На строительство выделены не малые деньги – 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день все траты распределены и прописаны:

Фото: скриншот с постановления администрации Екатеринбурга

Главными «фишками» школы-садика станет собственный бассейн с двумя ваннами, который будет соединен с ним крытым переходом. Комплекс поделят на три зоны: трехэтажный блок детского сада на 8 групп, четырехэтажные блоки начальной и средней школы на 33 класса.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Помимо этого планируется построить гигантские общие зоны: пищеблок на 430 мест, актовый зал на 340 мест и большой спорткомплекс с несколькими залами. В проекте также заготовлен собственный медблок.

ИСТОЧНИК KP.RU