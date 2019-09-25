Построили фонари и велодорожки: в Нижнем Тагиле заканчиваются работы в Пионерском сквере

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-25T08:56:09+03:00

На сегодняшний день готово около 75% от всего объема

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В Нижнем Тагиле почти завершились реставрационные работы в Пионерском сквере. По словам подрядчиков, сейчас готово около 75% от всего объема.

- Строители уже завершили установку фонарей, закатали в асфальт дорожки, обустроили велодорожки, а также приступили к монтажу ограждения и обустройству газонов, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На готовых детских площадках планируется посадить 88 лип и больше 4 тысяч кустов сирени и рябины. Глава города попросил посадить несколько метровых кедров. Сейчас реконструируется фонтан в центре парка. А рядом с ним установят скульптуру пионера.

ИСТОЧНИК KP.RU