Свердловские полицейские научили студентов экономить время
Информационному центру ГУ МВД России по Свердловской области исполнился 101 год со дня образования. В связи с этой датой сотрудники ИЦ решили провести акцию «Сэкономь время» - чтобы проинформировать горожан о новых возможностях получения госуслуг линии МВД. На акцию пригласили третьекурсников УрФУ, которые обучаются на прикладной лингвистике.
- Заказывая справки о наличии (отсутствии) судимости, необходимые для устройства на работу, через портал госуслуг можно реально сэкономить время не только студентам, но и преподавателям. Срок исполнения заявки сокращается до 10 рабочих дней, - рассказала майор внутренней службы Анна Боленкова.
Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
Студентам также показали уникальную систему, которая способна считывать личность по отпечаткам пальцев и следам ладоней.
- С помощью нее можно искать без вести пропавших людей, идентифицировать останки тел после катастроф или неопознанные тела, - пояснила капитан внутренней службы Ирина Мамина.
Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
Напоследок третьекурсников провели в музей МВД и вручили памятки о вреде наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU