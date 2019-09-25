Свердловские полицейские научили студентов экономить время

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-25T08:31:49+03:00

Третьекурсников познакомили с устройствами, которые способны отыскать людей по отпечаткам пальцев

Изменить размер текста: A A

Информационному центру ГУ МВД России по Свердловской области исполнился 101 год со дня образования. В связи с этой датой сотрудники ИЦ решили провести акцию «Сэкономь время» - чтобы проинформировать горожан о новых возможностях получения госуслуг линии МВД. На акцию пригласили третьекурсников УрФУ, которые обучаются на прикладной лингвистике.

- Заказывая справки о наличии (отсутствии) судимости, необходимые для устройства на работу, через портал госуслуг можно реально сэкономить время не только студентам, но и преподавателям. Срок исполнения заявки сокращается до 10 рабочих дней, - рассказала майор внутренней службы Анна Боленкова.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Студентам также показали уникальную систему, которая способна считывать личность по отпечаткам пальцев и следам ладоней.

- С помощью нее можно искать без вести пропавших людей, идентифицировать останки тел после катастроф или неопознанные тела, - пояснила капитан внутренней службы Ирина Мамина.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Напоследок третьекурсников провели в музей МВД и вручили памятки о вреде наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU