На Урале на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-24T14:25:58+03:00

В Полевском на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгое время ими никто не занимался

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В Полевском прокуратура обязала поставить на учет 297 бесхозных газовых сетей. Согласно Гражданскому кодексу РФ все вещи, которые никому не принадлежат, принимаются на учет органом, осуществляющим госрегистрацию права на недвижимое имущество.

- Все это делается в целях обеспечения сохранности и надлежащей эксплуатации недвижимого имущества, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако в Полевском эта обязанность долгое время не исполнялась.

Прокуратура направило требование в суд, там обязали поставить все газопроводы на учет. Это решение пытались оспорить, но, в итоге, менять ничего не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU