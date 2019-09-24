2019-09-24T14:25:58+03:00
Общество

На Урале на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводов

Долгое время ими никто не занимался
Мария Трапезникова
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В Полевском на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводовВ Полевском на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Полевском прокуратура обязала поставить на учет 297 бесхозных газовых сетей. Согласно Гражданскому кодексу РФ все вещи, которые никому не принадлежат, принимаются на учет органом, осуществляющим госрегистрацию права на недвижимое имущество.

- Все это делается в целях обеспечения сохранности и надлежащей эксплуатации недвижимого имущества, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако в Полевском эта обязанность долгое время не исполнялась.

Прокуратура направило требование в суд, там обязали поставить все газопроводы на учет. Это решение пытались оспорить, но, в итоге, менять ничего не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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