2019-09-24T14:31:06+03:00
Общество

Снова везут на Широкую речку: «Спецавтобаза» представила экологические мусоровозы

Сейчас по городу курсируют десять таких машин
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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На Широкореченском мусорном полигоне появилась новая, экологическая спецтехника, которая сможет заменить десятки мусоровозов - так называемые мультилифты.

- Это такая платформа, которая способна перевезти два бункера с твердыми бытовыми отходами, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Объем, с которым справляются два таких манипулятора, равен ежедневной работе 50 обычных мусоровозов.

Необходимость в новой спецтехнике появилась уже очень давно - рядом с базой находится жилой поселок, жители которого не очень рады постоянно курсирующим по дорогам мусоровозам. Поэтому перед региональным оператором поставили задачу сократить транспортный поток, при этом не меняя маршрута.

- Мультилифты позволили сократить количество курсирующей через поселок Садовый спецтехники, - пояснила и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. - На данный момент вместо 50 мусоровозов совершается пять рейсов в день с их помощью. Это позволило в первую неделю работы новой техники, снизить транспортный поток через поселок на 350 автомашин.

Этот полигон законсервировали в 2015 году, он долгое время пустовал. Однако сейчас на Широкую Речку снова свозят мусор из Чкаловского, Верх-Исетского и частично Ленинского районов. По дорогам курсирует всего два мультилифта, которые вполне справляются с нагрузкой. Всего в Екатеринбурге работает десять единиц такой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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