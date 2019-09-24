2019-09-24T12:12:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге готовятся проложить трамвайную ветку до Верхней Пышмы

Сейчас «подготовкой почвы» занимаются специалисты ЕТК и «Екатеринбурггаз»
Мария Трапезникова
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Специалисты ЕТК и "Екатеринбурггаз" начинают подготовку к строительству трамвайной ветки до Верхней ПышмыСпециалисты ЕТК и "Екатеринбурггаз" начинают подготовку к строительству трамвайной ветки до Верхней ПышмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге готовятся проложить трамвайную ветку до Верхней Пышмы. Для этого специалисты ЕТК и «Екатеринбурггаз» проведут реконструкцию тепловой сети и линейных объектов системы газоснабжения в границах улиц Старых Большевиков – Фрезеровщиков и Фрезеровщиков – Шефская.

- Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому сервитуты (право ограниченного пользования чужим земельным участком – Прим.ред.) установлены на 10 лет и касаются участков площадью 1 197 и 1 588 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что общая протяженность трамвайной линии составит 17,9 километров в одну сторону. Время в пути по всему маршруту не превысит 20-30 минут. Все работы должны быть закончены до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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