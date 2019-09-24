В Екатеринбурге готовятся проложить трамвайную ветку до Верхней Пышмы
В Екатеринбурге готовятся проложить трамвайную ветку до Верхней Пышмы. Для этого специалисты ЕТК и «Екатеринбурггаз» проведут реконструкцию тепловой сети и линейных объектов системы газоснабжения в границах улиц Старых Большевиков – Фрезеровщиков и Фрезеровщиков – Шефская.
- Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому сервитуты (право ограниченного пользования чужим земельным участком – Прим.ред.) установлены на 10 лет и касаются участков площадью 1 197 и 1 588 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, что общая протяженность трамвайной линии составит 17,9 километров в одну сторону. Время в пути по всему маршруту не превысит 20-30 минут. Все работы должны быть закончены до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU