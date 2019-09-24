Екатеринбуржца, забившего товарища топором, отправили в тюрьму на 14 лет
Во время ссоры мужчина накинулся на него с кулаками
Мужчине, до смерти забившего товарища топором, дали 14 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор 42-летнему местному жителю, которого обвиняют в убийстве своего товарища. Инцидент произошел в начале января этого года, в одном из частных домов на Уктусе.
- Подсудимый поссорился со своим товарищем и стал избивать его руками и ногами, после чего, вооружившись топором, нанес им ранения в область головы, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Он полученных травм потерпевший скончался еще до приезда «скорой». А виновнику суд назначил 14 лет колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU