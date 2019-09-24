Скончался профессор УрФУ Валерий Рабинович

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-24T10:11:06+03:00

Ему было всего 54 года

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В Екатеринбурге вчера, 23 сентября, скончался 54-летний доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы УрФУ Валерий Самуилович Рабинович. Об этом стало известно в сообществе «СУНЦ УрФУ» - лицее, где преподавал профессор. В пресс-службе университета эту информацию подтвердили.

- К сожалению, это правда. Валерий Рабинович вчера ушел из жизни, - цитирует слова пресс-службы УрФУ ngzt.ru.

Профессор преподавал в университете и лицее больше 30 лет. Он является автором нескольких десятков научных работ по зарубежной литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU