Скончался профессор УрФУ Валерий Рабинович
Ему было всего 54 года
Фото: скриншот с видео/Екатерина Овчарова
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге вчера, 23 сентября, скончался 54-летний доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы УрФУ Валерий Самуилович Рабинович. Об этом стало известно в сообществе «СУНЦ УрФУ» - лицее, где преподавал профессор. В пресс-службе университета эту информацию подтвердили.
- К сожалению, это правда. Валерий Рабинович вчера ушел из жизни, - цитирует слова пресс-службы УрФУ ngzt.ru.
Профессор преподавал в университете и лицее больше 30 лет. Он является автором нескольких десятков научных работ по зарубежной литературе.
ИСТОЧНИК KP.RU