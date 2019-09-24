2019-09-24T10:11:06+03:00
Общество

Скончался профессор УрФУ Валерий Рабинович

Ему было всего 54 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видео/Екатерина ОвчароваФото: скриншот с видео/Екатерина Овчарова
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вчера, 23 сентября, скончался 54-летний доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы УрФУ Валерий Самуилович Рабинович. Об этом стало известно в сообществе «СУНЦ УрФУ» - лицее, где преподавал профессор. В пресс-службе университета эту информацию подтвердили.

- К сожалению, это правда. Валерий Рабинович вчера ушел из жизни, - цитирует слова пресс-службы УрФУ ngzt.ru.

Профессор преподавал в университете и лицее больше 30 лет. Он является автором нескольких десятков научных работ по зарубежной литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова везут на Широкую речку: «Спецавтобаза» представила экологические мусоровозы
Житель Екатеринбурга начал качаться, чтобы стать похожим на Дуэйна «Скалу» Джонсона
В Екатеринбурге готовятся проложить трамвайную ветку до Верхней Пышмы
«Все идет без сбоев»: глава МинЖКХ попросил поскорее дать уральцам тепло
Бегал в голубом шарфе: в Екатеринбурге А.С Пушкин ограбил студента
Школьники ликуют: в екатеринбургской гимназии отменили уроки из-за холодов
Предпринимателям и врачам Екатеринбурга рассказали, как помочь женщинам, пережившим утрату ребенка
Екатеринбуржца, забившего товарища топором, отправили в тюрьму на 14 лет
Профилактика правонарушений: помощь – молодым, защита – пожилым
На Урале ловят владельцев оружия, которые просрочили разрешения
«Не хватает свежих идей»: студенты УрГАХУ поднимут архитектуру Нижнего Тагила с колен
До Нового года: дорожники закрыли на ремонт переулок Верхний
«Я готов принять любое мнение»: лидер «Чайфа» поддержал опрос по храму в Екатеринбурге
На Урале пенсионерке, которую обманули «черные» риэлторы, вернули дом
Забрали телефон и деньги: в Екатеринбурге задержали мужчин, ограбивших первокурсника
«Это искусственный протест»: екатеринбургский политолог – о голосовании по храму Святой Екатерины
«Использовать нецелесообразно»: в Екатеринбурге хотят снести развалины поста ГИБДД на Металлургов
Задолжал больше 98 миллионов: УрФЮИ признали банкротом