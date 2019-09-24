«Не хватает свежих идей»: студенты УрГАХУ поднимут архитектуру Нижнего Тагила с колен

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-24T09:43:39+03:00

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Студенты УрГАХУ начнут работать над развитием инфраструктуры Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение накануне подписали мэр Владислав Пинаев и ректор Академии Сергей Постников.

- Студенты займутся разработкой концепций и архитектурно-художественных решений для городских объектов, а также увеличат его благоустройство, - сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Обозначенные задачи будут включены в образовательный процесс, чтобы молодые специалисты в области градостроительства и архитектуры могли внести свои яркие и свежие идеи.

Юные архитекторы будут развивать городскую инфраструктуру. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Пинаев также подчеркнул, что Нижнему Тагилу очень не хватает свежих идей, поэтому студенты с новым взглядом очень помогут в «модернизации» города.

ИСТОЧНИК KP.RU