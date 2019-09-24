«Не хватает свежих идей»: студенты УрГАХУ поднимут архитектуру Нижнего Тагила с колен
Студенты УрГАХУ начнут работать над развитием инфраструктуры Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение накануне подписали мэр Владислав Пинаев и ректор Академии Сергей Постников.
- Студенты займутся разработкой концепций и архитектурно-художественных решений для городских объектов, а также увеличат его благоустройство, - сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Обозначенные задачи будут включены в образовательный процесс, чтобы молодые специалисты в области градостроительства и архитектуры могли внести свои яркие и свежие идеи.
Юные архитекторы будут развивать городскую инфраструктуру. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Пинаев также подчеркнул, что Нижнему Тагилу очень не хватает свежих идей, поэтому студенты с новым взглядом очень помогут в «модернизации» города.
ИСТОЧНИК KP.RU