«Бардак какой-то»: Коляда раскритиковал ремонт тротуаров в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-23T10:58:15+03:00

Сейчас участок от Восточной до УПИ перерыт и перекопан со всех сторон

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Николай Коляда раскритиковал поздний ремонт тротуаров на Ленина (от Восточной до УПИ) и попросил мэра Екатеринбурга и губернатора области проконтролировать этот процесс.

- Третий месяц на главной улице города творится такой бардак. Рядом то один забег, то другой какой мото-кросс или еще какая чушь, - написал Коляда у себя на странице в Facebook. – И никто не видит вот этого: а ведь так все и уйдет под снег, а он не сегодня-завтра.

Фото: Николай Коляда в Facebook

Режиссер припомнил еще один похожий случай: долгое время возле гостиницы «Исеть» летом шел «какой-то космический ремонт», а город задыхался от пробок.

- Приехал на стройку губернатор Мишарин (тогдашний), наорал, натопал ногами, и через три дня перекресток заработал, - отметил Коляда. – Может быть, и вы сейчас напишете что-то, обратясь к губернатору и к мэру? Они ведь не в курсе, что в центре города происходит.

Фото: Николай Коляда в Facebook

Напомним, что ремонты по замене тротуаров начались еще три месяца назад, но так и не закончились до сих пор. В мэрии эту ситуацию объяснили тем, что благоустройством занимается одна бригада, которая ремонтирует участки постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU