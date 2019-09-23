Приревновала: на Урале местную жительницу отправили в психушку за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-23T09:30:01+03:00

Женщину отправили в психушку из-за того, что она с кухонным ножом напала на знакомого и убила его Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина напала на него с кухонным ножом, но не осознавала, что делает

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В Ревде местную жительницу, которая убила своего знакомого, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Инцидент произошел с 17 на 18 марта этого года.

- Женщина во время ссоры со своим знакомым приревновала его и решила убить. Кухонным ножом она нанесла ему не меньше 7 ударов в область шеи, лица и туловища, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим расстройством, из-за которого не осознает то, что делает, и нуждается в принудительном лечении. Суд направил ее в психиатрическую клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU