2019-09-23T09:30:01+03:00
Происшествия

Приревновала: на Урале местную жительницу отправили в психушку за убийство знакомого

Женщина напала на него с кухонным ножом, но не осознавала, что делает
Мария Трапезникова
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Женщину отправили в психушку из-за того, что она с кухонным ножом напала на знакомого и убила егоЖенщину отправили в психушку из-за того, что она с кухонным ножом напала на знакомого и убила егоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде местную жительницу, которая убила своего знакомого, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Инцидент произошел с 17 на 18 марта этого года.

- Женщина во время ссоры со своим знакомым приревновала его и решила убить. Кухонным ножом она нанесла ему не меньше 7 ударов в область шеи, лица и туловища, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим расстройством, из-за которого не осознает то, что делает, и нуждается в принудительном лечении. Суд направил ее в психиатрическую клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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