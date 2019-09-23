Приревновала: на Урале местную жительницу отправили в психушку за убийство знакомого
В Ревде местную жительницу, которая убила своего знакомого, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Инцидент произошел с 17 на 18 марта этого года.
- Женщина во время ссоры со своим знакомым приревновала его и решила убить. Кухонным ножом она нанесла ему не меньше 7 ударов в область шеи, лица и туловища, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим расстройством, из-за которого не осознает то, что делает, и нуждается в принудительном лечении. Суд направил ее в психиатрическую клинику.
ИСТОЧНИК KP.RU