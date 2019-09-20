2019-09-20T12:16:04+03:00
Общество

«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь

Стас два года уже не выходил на улицу из-за отсутствия специальной коляски
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено мамой мальчика ЕвгениейФото: предоставлено мамой мальчика Евгенией
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Стасу шестнадцать лет и всю жизнь он практически не двигается. Как рассказывает его мама Евгения, мальчик родился в срок и здоровым. Но в три месяца у малыша поднялась высокая температура, которая оказалась симптомом серьезной болезни. Ребенок попал в реанимацию, где провёл две недели. Из них одиннадцать дней он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

- У Стаса оказался гнойный менингоэнцефалит. Врачи сразу предупредили нас о страшных последствиях. Сказали, что ходить он никогда не сможет, - с дрожью в голосе вспоминает мама мальчика Евгения.

У Стаса атрофия головного мозга третьей степени, детский церебральный паралич, рефлюкс и регулярно повторяющиеся из-за сбоев эпилептические приступы. Медики также говорили, что такие дети живут не больше двух лет, но он сумел выкарабкаться.

Фото: предоставлено мамой мальчика Евгенией

Фото: предоставлено мамой мальчика Евгенией

Шестнадцать лет для семьи были тяжелыми, сейчас Евгения не работает, а только сидит с мальчиком, есть еще и папа – он военный, а также младший сын-школьник. Уже почти два года мальчик не выходит на улицу, потому что нет специальной коляски. Та, что выдается государством, не подходит из-за индивидуальных особенностей мальчика, а из своей прежней он вырос.

- Сейчас мы даже на улицу не выходим. Нам нужно ездить в больницу, в таком случае приходится нести Стаса на руках. У мужа не всегда есть возможность нас сопровождать, - добавила женщина.

Помимо коляски, мальчику необходимы специальные смеси. Они помогают ребенку получать необходимые витамины. К сожалению, у семьи нет возможности все это приобрести. Стоимость кресла и смесей составляет 324 тысячи рублей. Если вы хотите помочь Стасу, переходите по ссылке на сайт Фонда Ройзмана. Пожертвование можно сделать в конце страницы со сбором. (ссылка)

ИСТОЧНИК KP.RU

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