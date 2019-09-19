Новая развязка в Академическом: что здесь может появиться
В Екатеринбурге наконец-то открыли новую развязку, которая связывает микрорайон Академический с улицей Серафимы Дерябиной. Теперь пробок в этой части города станет меньше.
Вот только выглядит пока развязка не совсем эстетично. Поэтому «Комсомолка» предлагает несколько вариантов, на каждом из которых это место станет новой точкой притяжения горожан и туристов.
С помощью покебола это место будет видно даже из космоса. Также появится возможность поймать всех покемонов и не провоцировать блогеров на их поимку в других местах.
Покебол. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
Новый жилой комплекс позволит увеличить показатели Екатеринбурга по сдаче жилья, а также соединит Академический с центральным районом Екатеринбурга.
Жилой комплекс. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
Автостоянка позволит освободить окрестные дворы от автомобилей и вредных выхлопов.
Стоянка для автомобилей. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
Футбольное поле: во-первых, это просто красиво, во-вторых, в игре можно изменить правила и перекидывать мяч с одной стороны поля на другую прямо через проезжую часть. Это гарантирует соблюдение скоростного режима на этом участке со стороны автолюбителей.
Футбольное поле. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
Небольшой пляж значительно повысит узнаваемость Екатеринбурга в мире.
Пляж. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
Новая работа Покраса Лампаса наконец-то позволит жителям Уралмаша спокойно спать по ночам.
Супрематическое кольцо Покраса Лампаса. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов
ИСТОЧНИК KP.RU