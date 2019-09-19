Новая развязка в Академическом: что здесь может появиться

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-19T18:34:13+03:00

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В Екатеринбурге наконец-то открыли новую развязку, которая связывает микрорайон Академический с улицей Серафимы Дерябиной. Теперь пробок в этой части города станет меньше.

Вот только выглядит пока развязка не совсем эстетично. Поэтому «Комсомолка» предлагает несколько вариантов, на каждом из которых это место станет новой точкой притяжения горожан и туристов.

С помощью покебола это место будет видно даже из космоса. Также появится возможность поймать всех покемонов и не провоцировать блогеров на их поимку в других местах.

Покебол. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

Новый жилой комплекс позволит увеличить показатели Екатеринбурга по сдаче жилья, а также соединит Академический с центральным районом Екатеринбурга.

Жилой комплекс. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

Автостоянка позволит освободить окрестные дворы от автомобилей и вредных выхлопов.

Стоянка для автомобилей. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

Футбольное поле: во-первых, это просто красиво, во-вторых, в игре можно изменить правила и перекидывать мяч с одной стороны поля на другую прямо через проезжую часть. Это гарантирует соблюдение скоростного режима на этом участке со стороны автолюбителей.

Футбольное поле. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

Небольшой пляж значительно повысит узнаваемость Екатеринбурга в мире.

Пляж. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

Новая работа Покраса Лампаса наконец-то позволит жителям Уралмаша спокойно спать по ночам.

Супрематическое кольцо Покраса Лампаса. Фото: Владимир Задумин. Коллаж: Алексей Булатов

ИСТОЧНИК KP.RU