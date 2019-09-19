2019-09-19T09:53:57+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ с самыми дорогими «однушками»

Новая квартира обойдется, в среднем, в 75,8 тысяч за «квадрат»
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге одни из самых дорогих "однушек"В Екатеринбурге одни из самых дорогих "однушек"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в рейтинг городов России с самыми дорогими «однушками». Он занял 6 место, уступив только Москве и ряду городов Московской области, а также Севастополю и Казани.

- Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире на вторичном рынке составляет 77,5 тысяч рублей, новые продаются в среднем по 75,8 тысяч рублей за «квадрат», что на 1,6 тысяч дешевле, чем вторичное жилье, - отметили в пресс-службе ОН «Перспектива 24», которые составляли рейтинг.

В целом по России, средняя площадь однокомнатных квартир составляет 39,6 «квадратов», а средняя стоимость – 78 тысяч рублей за метр. Самые дешевые «однушки» оказались в Башкирии – в Белембее (27,3 тысячи за «квадрат») и Кумертау (28,9 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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