На Урале чиновника отправили в колонию за казнокрадство

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-19T09:37:19+03:00

В Камышлове чиновника отправили в колонию за казнокрадство - он создавал фиктивные отчеты и направлял их в администрацию округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создавая фиктивные отчеты, он сложил в карман около 600 тысяч рублей

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В Камышлове чиновника отправили в колонию. Его обвиняют в хищении средств субсидии и мошенничестве. Уголовное дело было направлено в суд после проверки прокуратуры.

- Потраченные деньги предназначались для компенсации расходов, понесенных бизнесменами на приобретение оборудования и сырья. Полученные 600 тысяч предприниматели передавали чиновнику, который решил распорядиться ими по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы скрыть свое преступление, он создавал фиктивные отчеты о потраченной сумме и направлял документы в администрацию Камышловского ГО. После проверки оказалось, что это были не первые его преступления.

- Вина подсудимого установлена доказательствами: показаниями свидетелей, письменными материалами дела, - уточнили в прокуратуре. – Сам подсудимый виноватым себя не признал.

Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 70 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали 667 тысяч за причинение ущерба администрации Камышловского ГО.

ИСТОЧНИК KP.RU