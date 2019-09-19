На Урале чиновника отправили в колонию за казнокрадство
В Камышлове чиновника отправили в колонию. Его обвиняют в хищении средств субсидии и мошенничестве. Уголовное дело было направлено в суд после проверки прокуратуры.
- Потраченные деньги предназначались для компенсации расходов, понесенных бизнесменами на приобретение оборудования и сырья. Полученные 600 тысяч предприниматели передавали чиновнику, который решил распорядиться ими по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Чтобы скрыть свое преступление, он создавал фиктивные отчеты о потраченной сумме и направлял документы в администрацию Камышловского ГО. После проверки оказалось, что это были не первые его преступления.
- Вина подсудимого установлена доказательствами: показаниями свидетелей, письменными материалами дела, - уточнили в прокуратуре. – Сам подсудимый виноватым себя не признал.
Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 70 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали 667 тысяч за причинение ущерба администрации Камышловского ГО.
ИСТОЧНИК KP.RU