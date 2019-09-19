Игнорировала всех: в Екатеринбурге пенсионерка оставила без отопления весь подъезд
В одном из домов Екатеринбурга пенсионерка почти год подвергала опасности весь подъезд. А все потому, что она самостоятельно установила заглушки на батареи, из-за чего могла оставить без отопления не только себя, но и своих соседей.
- Женщина отказывалась открывать двери приставам, коммунальной и газовой службе. На переговорах даже присутствовала ее родственница, которой тоже не удавалось уговорить бабушку обеспечить доступ в квартиру, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
После того, как к ней пришли приставы, она решила, наконец, открыть дверь. Оказалось, что она сама не подозревала о том, что может оставить без тепла весь подъезд.
Коммунальщики смогли демонтировать заглушку и наладить трубы. Благодаря этому всем жителям вовремя подключили отопление.
ИСТОЧНИК KP.RU