Игнорировала всех: в Екатеринбурге пенсионерка оставила без отопления весь подъезд

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-19T09:05:34+03:00

В одном из домов Екатеринбурга пенсионерка оставила без тепла весь подъезд - и тогда к ней приехали приставы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На переговоры пришла даже ее родственница – ничего не помогло

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В одном из домов Екатеринбурга пенсионерка почти год подвергала опасности весь подъезд. А все потому, что она самостоятельно установила заглушки на батареи, из-за чего могла оставить без отопления не только себя, но и своих соседей.

- Женщина отказывалась открывать двери приставам, коммунальной и газовой службе. На переговорах даже присутствовала ее родственница, которой тоже не удавалось уговорить бабушку обеспечить доступ в квартиру, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

После того, как к ней пришли приставы, она решила, наконец, открыть дверь. Оказалось, что она сама не подозревала о том, что может оставить без тепла весь подъезд.

Коммунальщики смогли демонтировать заглушку и наладить трубы. Благодаря этому всем жителям вовремя подключили отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU