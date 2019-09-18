На Урале установили «зебры» около школ только после вмешательства прокуратуры
Администрация города долго не хотела решать этот вопрос
Прокуратура заставила мэрию Новой Ляли установить "зебры" около школ и детских садовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новолялинском районе прокуратура обязала установить вблизи школ и детских садов пешеходные переходы. Такое решение было принято после внеплановой проверки.
- На участках около школ не было специальных знаков, разметки и фонарей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Администрация муниципалитета никак не хотела решать эту проблему.
Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием устранить все нарушения и сделать «зебры» безопасными для пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU