2019-09-18T10:01:42+03:00
Общество

На Урале установили «зебры» около школ только после вмешательства прокуратуры

Администрация города долго не хотела решать этот вопрос
Мария Трапезникова
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Прокуратура заставила мэрию Новой Ляли установить "зебры" около школ и детских садовПрокуратура заставила мэрию Новой Ляли установить "зебры" около школ и детских садовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новолялинском районе прокуратура обязала установить вблизи школ и детских садов пешеходные переходы. Такое решение было принято после внеплановой проверки.

- На участках около школ не было специальных знаков, разметки и фонарей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Администрация муниципалитета никак не хотела решать эту проблему.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием устранить все нарушения и сделать «зебры» безопасными для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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