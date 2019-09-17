В Екатеринбурге Nexia сбила 8-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу
В Екатеринбурге на улице Готвальда сегодня днем произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик. Он на велосипеде ехал на зеленый свет по пешеходному переходу.
- Водитель выезжал из двора, при повороте направо, на пешеходный переход, не заметил ребенка, который в этот момент ехал там же, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Из-за столкновения мальчик получил ушиб левого бедра и был срочно госпитализирован в «Девятку». Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД, они же устанавливают точные причины инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU