Жители Екатеринбурга экономят на ресторанах

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-17T12:22:06+03:00

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Жители Екатеринбурга в первом полугодии 2019 года стали реже ходить в рестораны и кафе, хотя за этот период в городе открылись полсотни заведений общепита.

Сегодня в уральской столице работают 2 420 учреждений общепита на 162 тысячи мест, то есть на 1 тысячу горожан предложено 65 мест в кафе. Такие данные привела председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева.

- Это мало. Но даже в выходные очень ограниченное количество семей идет в заведения общепита, - заявила руководитель комитета.

Мэрия продолжает популяризировать общепит. Так, например, в Екатеринбурге выпустили книгу уральских рецептов.

ИСТОЧНИК KP.RU