Жители Екатеринбурга экономят на ресторанах
Жители Екатеринбурга в первом полугодии 2019 года стали реже ходить в рестораны и кафе, хотя за этот период в городе открылись полсотни заведений общепита.
Сегодня в уральской столице работают 2 420 учреждений общепита на 162 тысячи мест, то есть на 1 тысячу горожан предложено 65 мест в кафе. Такие данные привела председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева.
- Это мало. Но даже в выходные очень ограниченное количество семей идет в заведения общепита, - заявила руководитель комитета.
Мэрия продолжает популяризировать общепит. Так, например, в Екатеринбурге выпустили книгу уральских рецептов.
ИСТОЧНИК KP.RU